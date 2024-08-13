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غانتس: كابينت نتنياهو غير مؤهل لإنجاز مهمته وحكومته غير مؤهلة لتحقيق هدفها

Lebanon 24
13-08-2024 | 02:20
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