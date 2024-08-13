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وسائل إعلام إسرائيلة: سيتم الإفراج عن جميع المتهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في سد تيمان ووضعهم تحت الإقامة الجبرية

Lebanon 24
13-08-2024 | 03:41
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