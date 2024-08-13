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الرئيس الإيراني يدعو الإيرانيين لانتظار بدء الحكومة عملها للحكم عليها وتقييم أدائها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
13-08-2024
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05:03
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