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5 شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من السكان شرقي مدينة دير البلح (الجزيرة)

Lebanon 24
13-08-2024 | 05:06
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