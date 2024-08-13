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وزير الخارجية الإيطالي: نحث كل الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن (الجزيرة)

Lebanon 24
13-08-2024 | 05:14
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