Advertisement

أخبار عاجلة

شبكة سي إن إن عن مصادر: حماس ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة الخميس المقبل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-08-2024 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: السنوار قال في رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب إنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس فعليها وقف عملياتها العسكرية في غزة أولاً (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/08/2024 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جون كيربي لـ"العربية": حماس مطالبة بالمشاركة في المفاوضات غير المباشرة الخميس المقبل
lebanon 24
13/08/2024 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سكاي نيوز عربية: حماس طالبت بإطلاق سراح مروان البرغوثي وقادة الفصائل ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/08/2024 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: هاريس وبايدن يجريان الأسبوع المقبل أول جولة انتخابية مشتركة منذ قرار الرئيس الأميركي المفاجئ بالانسحاب من انتخابات 2024 (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/08/2024 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2024-08-13
07:04 | 2024-08-13
06:57 | 2024-08-13
06:52 | 2024-08-13
06:52 | 2024-08-13
06:33 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24