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الهيئات الإسلامية في القدس: ندين بأشد العبارات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات متصاعدة وغير مسبوقة بحق المسجد الأقصى (الجزيرة)

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:13
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