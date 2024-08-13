"نيويورك تايمز": منتقدو نتنياهو الإسرائيليون يلقون باللوم جزئياً عليه في الجمود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد (الميادين)

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