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أوكرانيا تُعلن عن إستلامها 4.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبيّ (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:52
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