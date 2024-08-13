وول ستريت جورنال: السنوار قال في رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب إنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس فعليها وقف عملياتها العسكرية في غزة أولاً (سكاي نيوز عربية)

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