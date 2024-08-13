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رويترز عن مصادر إيرانية: التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة قد يؤخر الرد الإيراني على مقتل هنية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:04
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