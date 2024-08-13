Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: الأمم المتحدة فشلت في فرض حل لأزمة غزة (العربية)

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس محمود عباس يُعلن الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على اغتيال رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية
lebanon 24
13/08/2024 16:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تلقيت رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغني فيها أنه يريد السلام
lebanon 24
13/08/2024 16:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 11 ألفا أغلبهم نازحون تضرروا من الفيضانات في السودان (العربية)
lebanon 24
13/08/2024 16:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران تفسر صمت المجتمع الدولي بأنه ضوء أخضر لمهاجمتنا (العربية)
lebanon 24
13/08/2024 16:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2024-08-13
09:06 | 2024-08-13
08:53 | 2024-08-13
08:31 | 2024-08-13
08:25 | 2024-08-13
08:23 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24