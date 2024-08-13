نيويورك تايمز نقلا عن وثائق حصلت عليها: إسرائيل اشترطت بقاء قواتها مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة و لم يكن ذلك مدرجا من قبل (الجزيرة)

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