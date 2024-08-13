وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير بل يجب أن يتوقف القتال الآن

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