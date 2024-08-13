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رويترز عن نتنياهو: تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل جاء نتيجة لتعاملنا مع حرب متعددة الجبهات فُرضت علينا (الجزيرة)
Lebanon 24
13-08-2024
|
07:31
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