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نتنياهو: نتوقع أن يرتفع تصنيف إسرائيل الائتماني بمجرد فوزنا في هذه الحرب (الشرق)

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:32
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