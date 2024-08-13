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وكالة تاس الروسية: مقتل شخصين إثر قصف أوكراني استهدف حافلة تقل مدنيين في ليسيشانسك شرقي أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:02
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