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أوكرانيا: لا نهتم بالاستيلاء على كورسك نريد فقط حماية شعبنا (العربية)

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:25
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