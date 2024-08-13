Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو ردا على نيويورك تايمز: الادعاء بأن رئيس الوزراء نتنياهو أضاف متطلبات جديدة إلى مقترح 27 أيار غير صحيح (الجزيرة)

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: توجيهات رئيس الوزراء ملزمة لأعضاء الحكومة بما فيها غالانت (الجزيرة)
lebanon 24
13/08/2024 18:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": منتقدو نتنياهو الإسرائيليون يلقون باللوم جزئياً عليه في الجمود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد (الميادين)
lebanon 24
13/08/2024 18:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: صنع السياسات بشأن جبل الهيكل يخضع مباشرة للحكومة ورئيسها (الجزيرة)
lebanon 24
13/08/2024 18:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: فور معرفة الكارثة أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتعجيل العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
13/08/2024 18:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2024-08-13
11:01 | 2024-08-13
11:00 | 2024-08-13
10:31 | 2024-08-13
10:30 | 2024-08-13
10:28 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24