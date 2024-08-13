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وول ستريت جورنال: إدارة بايدن سترسل إلى للسعودية شحنات من القنابل تبلغ قيمتها أكثر من 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-08-2024 | 09:33
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