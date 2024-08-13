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شبكة أطباء السودان: قوة من الدعم السريع استباحت قرية جلقني أمس بولاية سنار مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين (العربي)

Lebanon 24
13-08-2024 | 11:11
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