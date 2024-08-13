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الخارجية الأميركية: آن الأوان لاستعادة الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لغزة وسنواصل العمل للتوصل لاتفاق (العربية)
Lebanon 24
13-08-2024
|
12:35
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