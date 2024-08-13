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الخارجية الأميركية: قطر أكدت أنها ستعمل على مشاركة حماس في مفاوضات غزة (العربية)

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:37
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