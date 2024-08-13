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وزارة الصحة في غزة: 115 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية في القطاع (العربي)

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:44
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