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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو يرفض توسيع صلاحيات الوفد المفاوض إلى اجتماع الدوحة

Lebanon 24
13-08-2024 | 13:32
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