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"لبنان 24": صافرات الإنذار تدوي في المالكية وديشون في الجليل الأعلى بعد صلية صواريخ اطلقت من جنوب لبنان

Lebanon 24
13-08-2024 | 15:09
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