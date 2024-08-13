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مسؤول حكومي أميركي لـ"سكاي نيوز": خطط إجلاء الرعايا الأميركيين من لبنان قد تشمل نحو 100 ألف شخص

Lebanon 24
13-08-2024 | 16:43
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