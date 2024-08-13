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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: كان على مجلس الأمن التحرّك منذ أشهر لوقف العدوان

Lebanon 24
13-08-2024 | 17:32
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