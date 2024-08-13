Advertisement

أخبار عاجلة

غانتس: الموافقة الأميركية على صفقة لتزويد إسرائيل بالسلاح رسالة واضحة إلى الذين يهددون مصالحنا المشتركة

Lebanon 24
13-08-2024 | 18:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس: حان الوقت لإبرام صفقة تبادل وتوجيه التصعيد إلى الجبهة الشمالية
lebanon 24
14/08/2024 04:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المفاوضات متواصلة لجسر الهوة بين مختلف الأطراف من أجل التوصل لصفقة لكن ذلك لا يعني الموافقة على جميع مطالب حماس (الجزيرة)
lebanon 24
14/08/2024 04:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين إسرائيليين: مدير المخابرات الأميركية سينضم لمحادثات صفقة التبادل بالدوحة الأسبوع المقبل
lebanon 24
14/08/2024 04:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: من الصعب صد الصواريخ قصيرة المدى التي يطلقها حزب الله عبر الحدود على إسرائيل
lebanon 24
14/08/2024 04:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-08-13
18:51 | 2024-08-13
18:32 | 2024-08-13
18:30 | 2024-08-13
18:28 | 2024-08-13
18:26 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24