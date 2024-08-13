Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان: وصل وفد الدعم السريع إلى سويسرا ولا نزال ننتظر وصول وفد الجيش السوداني

Lebanon 24
13-08-2024 | 18:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي يؤكد لنظيره التركي ضرورة حضور الجيش السوداني والدعم السريع إلى جنيف
lebanon 24
14/08/2024 04:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى السودان: مئات الآلاف يواجهون المجاعة بسبب هجوم الدعم السريع على الفاشر وعرقلة القوات الحكومية لوصول المساعدات
lebanon 24
14/08/2024 04:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى السودان يعلن وصوله إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن الأزمة السودانية ويأمل "بنتائح إيجابية"
lebanon 24
14/08/2024 04:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قوة من الدعم السريع سلمت نفسها بعتادها في مدينة شندي ولاية نهر النيل
lebanon 24
14/08/2024 04:20:34 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2024-08-13
18:32 | 2024-08-13
18:30 | 2024-08-13
18:28 | 2024-08-13
18:26 | 2024-08-13
18:24 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24