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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: ٦ حوادث قتيلان و ٦ جرحى
Lebanon 24
13-08-2024
|
23:57
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