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هيئة البث الإسرائيلية: إيران تدرس إرسال وفدها الخاص لمراقبة محادثات غزة وإذا فعلت ذلك وقَبِله الوسطاء فإن إسرائيل لن تشارك

Lebanon 24
14-08-2024 | 00:11
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