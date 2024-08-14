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قناة CBS عن ممثل حماس في لبنان: كنا مرنين في الجولات السابقة لكن نتنياهو وحكومته رفضوا الاقتراح ووضعوا شروطاً جديدة واغتالوا رئيس الحركة

Lebanon 24
14-08-2024 | 00:17
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