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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا اعتقلت مطلوبين وصادرت أسلحة خلال عملية عسكرية في قرية طمون وطوباس بالضفة الغربية

Lebanon 24
14-08-2024 | 00:48
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