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مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إيران لم ولن تشارك في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
14-08-2024 | 00:55
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