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وسائل إعلام روسية: الدفاعات الجوية تسقط 117 مسيّرة أوكرانية و4 صواريخ فوق عدة مناطق من بينها كورسك
Lebanon 24
14-08-2024
|
01:07
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