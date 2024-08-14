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مصدر مطلع لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية: لا يمكن تأكيد ادعاء رويترز بأن إيران لن ترد على تصرفات إسرائيل في حالة وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
14-08-2024 | 01:24
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