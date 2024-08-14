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إسرائيل هيوم: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن هجوم إيران وحزب الله "يقترب" إلا إذا حدث تغيير في تقديراتهم الاستخباراتية

Lebanon 24
14-08-2024 | 02:44
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