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إسرائيل هيوم: نقاش دار في إسرائيل حول ضربة وقائية لكن المستوى السياسي لا يزال يأمل في هذه المرحلة إمكانية إنهاء هذه الجولة من الضربات دون حرب شاملة

Lebanon 24
14-08-2024 | 02:45
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