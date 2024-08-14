Advertisement

أخبار عاجلة

تلغراف: الحكومة البريطانية تعتزم خفض ميزانية تحديث الجيش بملايين الدولارات

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التلغراف" عن مصادر: تعليق الأسلحة البريطانية المحتمل أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
14/08/2024 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أوقف خطة رواندا بشأن ترحيل اللاجئين
lebanon 24
14/08/2024 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي تلقى اتّصالاً من ديفيد لامي: نشكر إهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان
lebanon 24
14/08/2024 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: نعمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة
lebanon 24
14/08/2024 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:23 | 2024-08-14
05:22 | 2024-08-14
05:14 | 2024-08-14
05:09 | 2024-08-14
05:09 | 2024-08-14
05:08 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24