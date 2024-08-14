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ميقاتي: إننا ندين بقوة مجزرة "مدرسة التابعين" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:28
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ميقاتي: نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل الجرمية ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي
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