ميقاتي: إننا ندين بقوة مجزرة "مدرسة التابعين" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة

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