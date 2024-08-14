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ميقاتي: نحنُ أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وأخوة عرب تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على أمن المنطقة

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:31
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