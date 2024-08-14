Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: التعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: القصف على الضاحية هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر
lebanon 24
14/08/2024 12:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحرب والوضع الداخليّ.. مواقف حاسمة لميقاتي ونداءٌ إلى "الأجهزة الأمنية"
lebanon 24
14/08/2024 12:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة والتي أدت إلى تدمير وتهجير وقتل على مرأى من العالم أجمع
lebanon 24
14/08/2024 12:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحنُ أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وأخوة عرب تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على أمن المنطقة
lebanon 24
14/08/2024 12:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:23 | 2024-08-14
05:22 | 2024-08-14
05:14 | 2024-08-14
05:09 | 2024-08-14
05:09 | 2024-08-14
05:08 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24