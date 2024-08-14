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ميقاتي: نؤكد على دعوتنا الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس بأسرع وقت

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:34
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