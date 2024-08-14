ميقاتي: نؤكد على دعوتنا الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس بأسرع وقت

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