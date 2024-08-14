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ميقاتي: ما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية المؤسسات العامة والتجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:36
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر قيادة الجيش: للسنةِ الثانيةِ على التوالي يغيبُ الاحتفالُ التقليديّ في الأولِ من آب ويفتقدُ الملعبُ الأخضرُ في ثكنة شكري غانم في الفياضية رئيسَ البلادِ محاطاً بأركانِ الدولة وهو يسلّمُ السيوفَ للضباطِ المتخرجين
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