ميقاتي: تفادياً لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات إلى حين آخر لكن هذا الأمر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها

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