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ميقاتي: نؤكد أن الاستقرار الاقتصادي هو أولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:37
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ميقاتي: لأننا نعمل من أجل الغد ونتحضر بجهوزية لكل طارئ ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وبأداء منسقها الوزير ناصر ياسين للوقوف مع أهلنا وأن نكون بخدمتهم ونخفف من آلام المرحلة وآثارها
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