ميقاتي: أشيد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ضبط الوضع وخصوصاً لجهة كشف شبكات المخدرات وأدعو الأجهزة الأمنية والرسمية و الوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس

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