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ميقاتي: لأننا نعمل من أجل الغد ونتحضر بجهوزية لكل طارئ ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وبأداء منسقها الوزير ناصر ياسين للوقوف مع أهلنا وأن نكون بخدمتهم ونخفف من آلام المرحلة وآثارها

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:40
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وزير البيئة ناصر ياسين من السّراي: عقدنا اجتماعاً اليوم هدفه التأكد من جهوزية خلايا الأزمة والطوارئ الموجودة على مستوى المحافظات وتعزيزها في حال وجود نقص وكل ذلك في إطار التحضير بحال توسعت الاعتداءات الإسرائيلية إلى المناطق غير الجنوبية
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