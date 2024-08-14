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WSJ عن مسؤول إسرائيلي: سنغير الواقع على الحدود الشمالية في حال أي هجوم من حزب الله

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:51
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